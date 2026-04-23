Nadia Battocletti, atleta italiana specializzata nei mezzofondi, ha perso la posizione di leader mondiale sui 10.000 metri. Fino al 31 marzo, occupava il primo posto nella classifica di World Athletics grazie ai risultati ottenuti nelle competizioni internazionali. Nelle ultime settimane, la keniana Agnes Jebet Ngetich ha superato l’atleta italiana nel ranking, segnando un nuovo passaggio nella graduatoria della specialità. La Battocletti si prepara ora per una nuova fase della sua carriera.

Nadia Battocletti ha perso lo status di numero 1 del mondo sui 10.000 metri: l’argento olimpico e mondiale della specialità svettava al comando della graduatoria di World Athletics fino allo scorso 31 marzo, ma nelle ultime settimane ha subito il sorpasso da parte della keniana Agnes Jebet Ngetich. L’africana conduce con 1.339 punti e può fare affidamento su cinque lunghezze di vantaggio nei confronti dell’azzurra, mentre sono più attardate la connazionale Beatrice Chebet (1.318 per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo, ferma per maternità) e la giapponese Ririka Hironaka (1.282). Ngetich porta in dote i 1.353 punti per il quarto posto ai Mondiali 2025 con il tempo di 30:42.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti ha perso il numero 1 sui 10.000: sorpasso africano, ora una nuova avventura

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Nadia Battocletti prima nel ranking mondiale dei 10.000 metriLa 25enne trentina è in vetta alla graduatoria grazie all’oro europeo di Roma 2024 e all’argento mondiale di Tokyo 2025.

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