Myki Meeks ha vinto la diciottesima edizione di RuPaul’s Drag Race, trasmessa a Orlando. La nuova stagione di All Stars 11 prevede la partecipazione di 18 regine, suddivise in tre gruppi. La competizione si svolge con diverse sfide in cui le concorrenti si sfidano per conquistare il titolo. La vittoria di Meeks rappresenta il risultato finale di questa edizione.

? Cosa sapere Myki Meeks vince la diciottesima edizione di RuPaul’s Drag Race a Orlando.. Il nuovo torneo All Stars 11 vedrà 18 regine divise in tre gruppi.. Myki Meeks, originaria di Orlando, ha conquistato la diciottesima corona di RuPaul’s Drag Race proprio mentre i fan americani si preparano al nuovo torneo di All Stars 11 con 18 regine divise in tre gruppi cromatici. Il traguardo della Season 18 ha la vittoria della concorrente della Florida, seguita sul podio da Nini Coco. La classifica della serata ha invece scatenato polemiche tra gli spettatori per il terzo posto ottenuto da Darlene Mitchell, definita da alcuni osservatori come una scelta priva di talento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Myki Meeks trionfa: ecco il nuovo format di All Stars 11

Notizie correlate

Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Modalità Meeks | Il Terzino Totale (Meeks Mode)

Napoli fuori dalla Champions: ecco quanto incassa con il nuovo formatSi è chiuso amaramente il cammino europeo del Napoli, eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta per 3-2 contro il Chelsea nell’ultima...