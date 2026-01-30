Napoli fuori dalla Champions | ecco quanto incassa con il nuovo format

Il Napoli si ferma agli ottavi di Champions League e lascia strada alle altre squadre. La squadra partenopea è stata eliminata, e ora si guarda ai numeri: quanto ha incassato con il nuovo formato della competizione? Le cifre sono state più basse del previsto, e i tifosi si chiedono se questa modifica aiuterà davvero le squadre italiane a competere di più. La delusione è grande, ma la società già pensa a come migliorare le prossime stagioni.

Si è chiuso amaramente il cammino europeo del Napoli, eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta per 3-2 contro il Chelsea nell'ultima giornata della League Phase. Gli azzurri di Antonio Conte hanno concluso il nuovo girone unico al 30° posto, raccogliendo soltanto otto punti in otto partite e mancando così l'accesso ai playoff. Oltre alla delusione sportiva, l'uscita anticipata dalla competizione apre ora il capitolo legato ai conti. Con il debutto del nuovo format, infatti, la UEFA ha aumentato il numero di gare già nella prima fase e, soprattutto, il monte premi complessivo, che è salito a 2,47 miliardi di euro rispetto ai circa 2 miliardi del precedente ciclo.

