FC 26 Nuova Evoluzione | Modalità Meeks | Il Terzino Totale Meeks Mode

La FC 26 presenta una nuova evoluzione nel modo di giocare sulla corsia di destra. La modalità Meeks promette di rivoluzionare il ruolo del terzino, combinando velocità estrema e forza fisica. Un vero e proprio upgrade pensato per dominare sia in difesa che in attacco, rendendo il terzino un elemento chiave in ogni azione.

Preparati a trasformare la tua corsia di destra. La nuova EVO “Modalità Meeks” è un upgrade massiccio pensato per creare un TD (RB) dominante, capace di abbinare una velocità d’élite a una forza fisica dirompente. Con un boost di +10 OVR, questa evoluzione trasforma una carta argento in un titolare inamovibile. Dettagli e Costi. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 45.000 Crediti (o 350 FC Points).. Requisito Chiave: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 87.. Posizione: TD (RB).. Esclusione: Non deve essere un DC (CB).. Passaggi max: 88.. Stili di Gioco+ max: 1.. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Modalità Meeks | Il Terzino Totale (Meeks Mode) Approfondimenti su FC 26 Nuova Evoluzione FC 26 Micah Richards Eroe Stelle del Futuro: Il ritorno del “Big Meeks” è pura potenza fisica Micah Richards torna in campo e fa subito parlare di sé. FC 26 Nuova Evoluzione: Perfezionista dei passaggi – Il Regista Totale (Passing Perfectionist) Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su FC 26 Nuova Evoluzione Argomenti discussi: Amazon abbassa ancora il prezzo di EA SPORTS FC 26; FC 26 Academy Stelle del Futuro: Guida alle Nuove Evoluzioni per sbloccare i 90 GEN (la fase finale); EA FC 26 Evoluzione Apri La Difesa Lista Giocatori Ed Obiettivi; EA FC 26 Evoluzione Future Stars Academy Come Riscattare La Carta E Come Riceve L'Upgrade. FC 26 Nuova Evoluzione: Su in cielo (Up in the Air)Sei pronto a dominare l'area di rigore? La nuova Evoluzione Su in cielo è pensata per trasformare i tuoi specialisti del gioco aereo in veri e propri ... imiglioridififa.com FC 26 Nuova Evoluzione: A scuola di difesa (Technical Institute)Chiudiamo il cerchio delle Evoluzioni dedicate ai talenti del Tour Mondiale con un upgrade tutto dedicato ai giganti della difesa. A scuola di difesa è ... imiglioridififa.com Meteo Irpino - Evoluzione Situazione - Nuova veloce ed intensa perturbazione in arrivo nel corso di Venerdì 6 Febbraio - Come indicato uscita di scena la perturbazione di Mercoledì, con gli effetti ancora presenti anche nel corso notte-mattina presto di oggi, n facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.