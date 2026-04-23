Musk dona 1 milione di dollari per Roma antica cosa farà la Musk Foundation

Il 21 aprile si è celebrato il 2779° anniversario della fondazione di Roma, e in questa occasione Elon Musk ha annunciato una donazione di un milione di dollari. La cifra sarà destinata alla tutela del patrimonio archeologico e culturale legato alla civiltà romana. La Musk Foundation ha reso noto l’obiettivo di sostenere iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico della capitale italiana.

Nel giorno del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato il 21 aprile, Elon Musk ha annunciato una nuova donazione da un milione di dollari destinata alla tutela del patrimonio archeologico e culturale legato alla civiltà romana. L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato negli ultimi anni e porta il totale delle erogazioni a circa 4 milioni di dollari in meno di due anni. Come spiegato in una nota diffusa dallo staff dell’imprenditore, le risorse sono destinate a sostenere attività concrete sul campo, coinvolgendo archeologi, restauratori, università, centri di ricerca e istituzioni culturali attive in Italia e nei territori che facevano parte dell’antico Impero romano.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Musk dona 1 milione di dollari per Roma antica, cosa farà la Musk Foundation Notizie correlate Leggi anche: Natale di Roma, Musk dona un milione di dollari per il patrimonio archeologico Roma, Elon Musk dona un altro milione per valorizzare il patrimonio archeologicoRoma, 23 aprile 2026 – Elon Musk torna a finanziare il patrimonio archeologico e culturale legato alla civiltà romana. Tutti gli aggiornamenti Elon Musk dona un milione di euro a Roma per salvaguardia patrimonio archeologicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk dona un milione di euro a Roma per salvaguardia patrimonio archeologico ... tg24.sky.it Musk dona 1 milione di dollari per tutelare siti archeologici di Roma anticaUn milione di dollari per far rivivere la Roma antica attraverso l’innovazione. La Musk Foundation, fondazione filantropica di Elon Musk, ha stanziato la somma per finanziare il programma ... rainews.it