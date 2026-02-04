L’Inps si presenta come un pilastro dell’innovazione umana, secondo il direttore generale Vittimberga. In un periodo di rapidi cambiamenti tecnologici e di intelligenza artificiale, l’istituto ribadisce il suo ruolo centrale. La strategia punta a mettere le persone al primo posto, usando le nuove tecnologie per migliorare i servizi ai cittadini e il benessere interno. L’obiettivo è semplificare le operazioni più meccaniche, così da dedicare più tempo alla consulenza e all’accoglienza.

“In un momento in cui l'intelligenza artificiale e le rapide trasformazioni tecnologiche ci pongono molti interrogativi, l’Inps è un caposaldo dell’innovazione umana, che lascia la persona al centro e che vuole utilizzare gli strumenti dell'innovazione per migliorare la qualità della vita, i servizi ai cittadini e il benessere interno, liberando le energie dalle operazioni più meccaniche per permettere, invece, di dedicarci alla consulenza e all'accoglienza. Stiamo lavorando a un modello di intelligenza artificiale del welfare sovrano, affidabile e alimentato da dati certificati”. Sono le parole di Valeria Vittimberga, direttore generale dell’Inps, intervenuta in occasione della Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, dal titolo “La forza dei valori”, svoltasi a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inps: direttore generale Vittimberga, “istituto è caposaldo dell’innovazione umana”

Approfondimenti su Inps Vittimberga

Durante un convegno organizzato dall’Associazione allievi Sna e Federmanager, il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra la giusta retribuzione prevista dall’articolo 36 della Costituzione e la partecipazione dei lavoratori, come indicato dall’articolo 46.

In un intervento a Roma, il presidente dell'Inps Vittimberga ribadisce che la guida per il suo ente è la Costituzione, in particolare l’articolo 97.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Inps: direttore generale Vittimberga, “istituto è caposaldo dell’innovazione umana”

Ultime notizie su Inps Vittimberga

Argomenti discussi: Vittimberga (Inps): La nostra bussola è la Costituzione; INPS: VALERIA VITTIMBERGA NUOVO DIRETTORE REGIONALE ABRUZZO; Agea e Inps, accordo per lo scambio dei dati; INPS e AGEA: siglata la Convenzione per l’integrazione delle Banche Dati.

Vittimberga (Inps): La nostra bussola è la CostituzioneLa nostra bussola è chiara. È la Costituzione e in particolare l’articolo 97, che ci ricorda che cosa significa essere civil servant. Siamo manager, gestiamo risorse, governiamo processi complessi. M ... adnkronos.com

L'importanza dei valori nella gestione pubblica: la prospettiva dell'INPSUn'analisi approfondita dei valori fondamentali che orientano l'operato dell'INPS nella gestione delle risorse pubbliche. notizie.it

Vittorio Feliciani confermato alla direzione dell'Inps regionale, Andrea Mario Bohuny è il nuovo direttore della sede provinciale di Trento - facebook.com facebook

Giornata conclusiva del percorso formativo INPS-Patronati sulla Riforma della #Disabilità, alla presenza del Direttore Centrale Salute e prestazioni di Disabilità INPS Filippo Bonanni. Lavia: "Sinergie virtuose Patronato-INPS fondamentali per costruire un #welf x.com