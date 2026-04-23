Musica Merlino Mic | Riqualificazione urbana e grande cultura per Festival Garbatella

Un progetto che unisce musica, riqualificazione urbana e cultura si prepara a animare la periferia durante l’estate. Un rappresentante di un’organizzazione ha espresso il suo supporto, sottolineando l’importanza di interventi che migliorano gli spazi pubblici e portano eventi culturali nelle zone meno centrali della città. L’iniziativa mira a offrire momenti di svago e a valorizzare aree che spesso affrontano sfide legate alla mancanza di illuminazione e servizi.

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Appoggiamo questo progetto anche da un punto di vista morale: la riqualificazione urbana, la grande cultura, l'illuminazione di zone periferiche in contesti che, soprattutto nel periodo estivo, possono vivere momenti di difficoltà. Tutto questo sulla scorta del piano Olivetti che ci vede impegnati nel valorizzare tutti quei luoghi che possono rischiare d'essere preda della siccità culturale, sotto l'indicazione del ministro Giuli”. Lo ha dichiarato Emanuele Merlino, Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Cultura, a margine della presentazione del festival estivo di musica classica a Roma 'La musica è...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Musica, Merlino (Mic): "Riqualificazione urbana e grande cultura per Festival Garbatella" Notizie correlate Allo Spililand Summer Festival la grande festa dedicata alla musica e alla cultura degli anni '80Dopo l’annuncio del primo grande nome, quello del cantautore Rkomi, lo Spililand Summer Festival arricchisce il suo calendario con un evento dedicato... Pofi, Bomboklat festival, musica, cultura e resistenzaIl 25 aprile appuntamento con il Bomboklat festival a Pofi: Musica, Cultura e Resistenza con inizio alle ore 12. Contenuti di approfondimento Garbatella Jazz FestivalIl Garbatella Jazz Festival presenta la sua diciottesima edizione in scena dal 21 al 23 giugno, presso La Villetta, nel cuore del quartiere Garbatella. L'evento, organizzato da Cara Garbatella e ... romatoday.it Garbatella Jazz Festival, al via dal 21 giugnoLa diciottesima edizione del Garbatella Jazz Festival, organizzato da Cara Garbatella e Villetta Social Lab, con il patrocinio del Municipio Roma VIII, con la direzione artistica di Pasquale Innarella ... rainews.it