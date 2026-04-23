Il 18 e 19 aprile studenti di Latina e Treviso si ritroveranno per un concerto che coinvolge entrambe le città. L’evento musicale è pensato per rafforzare il legame tra i territori, con un focus sulla storia comune legata alla bonifica. La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra i giovani, che avranno l’opportunità di condividere musica e tradizioni. La collaborazione tra le scuole si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio locale.

? Cosa sapere Studenti di Latina e Fonte si incontrano per un concerto il 18-19 aprile.. Lo scambio musicale celebra il legame storico tra i territori e la bonifica.. Il 18 e il 19 aprile, l’Auditorium della scuola di via Cisterna a Latina ha ospitato un incontro musicale tra gli studenti dell’istituto Giuliano e la delegazione del comprensivo Sante Zanon di Fonte, arrivata dal veneto con 52 componenti. L’iniziativa nasce da una proposta avanzata nel novembre 2025 dal professor Riccardo Visentin, che presiede la sezione locale di Latina dell’associazione Trevisani nel mondo, con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra le classi ad indirizzo musicale dei due istituti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e storia: il grande incontro tra i giovani di Latina e Treviso

Notizie correlate

Giovani in musica 2026: 5 concerti a Treviso dopo 5 anniLa rassegna Giovani in musica 2026 si rinnova a Treviso con cinque concerti programmati tra marzo e maggio presso il Museo Santa Caterina.

Gemellaggio "musicale" tra gli istituti comprensivi Zanon di Treviso e Giuliano di LatinaLo scorso week end un gruppo di alunni dell’Indirizzo Musicale dell’istituto comprensivo “Sante Zanon”, di Fonte in provincia di Treviso, è arrivato...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Aspettando la Liberazione: una serata tra musica e storia con Alberto Gagliardo e la Banda Vinaccia; Zambana Vecchia celebra i suoi 70 anni tra musica, storia e asparagi De.Co.; Mozart, il genio e il personaggio, un viaggio itinerante tra musica e storia nella splendida cornice della Villa Fondo Tagliata; Bari incontra l'Armenia - storia, musica e memoria.

«Morricone, l’emozione della musica»: il direttore della «Gazzetta» Mimmo Mazza torna su Rai StoriaCome editorialista de Il giorno e la Storia da lunedì 10 novembre in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 Un omaggio a Ennio Morricone, il genio che ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Musica e Intelligence: un viaggio tra note, storia e tecnologie avanzateGiornata intensa e ricca di spunti quella svoltasi venerdì nella sala conferenze della Biblioteca Statale per l’incontro di studio ... cremonaoggi.it

#Tosca: " #Feminae" è un album per riscoprire il bello del femminile #musica x.com

#Musica Riparte il tour per Elisa, stasera sarà a Jesolo. Il tour toccherà Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Eboli. E l’artista annuncia -via social- un nuovo album intimo e autobiografico. - facebook.com facebook