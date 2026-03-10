Giovani in musica 2026 | 5 concerti a Treviso dopo 5 anni

A Treviso, dopo cinque anni, torna la rassegna Giovani in musica 2026 con cinque concerti previsti tra marzo e maggio al Museo Santa Caterina. La manifestazione coinvolge giovani artisti e si svolge in diverse date durante la primavera. La programmazione si concentra sulla scena musicale emergente della zona, offrendo un palcoscenico dedicato ai nuovi talenti.

La rassegna Giovani in musica 2026 si rinnova a Treviso con cinque concerti programmati tra marzo e maggio presso il Museo Santa Caterina. L’iniziativa, tornata dopo un lungo periodo di pausa, vede protagonisti gli studenti del Conservatorio Steffani guidati da docenti qualificati. Il calendario prevede appuntamenti specifici che spaziano dalla musica antica al belcanto, passando per la musica da camera e il repertorio chitarristico. Questa edizione segna il ritorno ufficiale della tradizione dopo anni di silenzio causato dalla scomparsa dell’anima organizzativa precedente. L’evento è frutto di una collaborazione strategica tra il Comune di Treviso, l’Amministrazione Provinciale e il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

