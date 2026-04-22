Gemellaggio musicale tra gli istituti comprensivi Zanon di Treviso e Giuliano di Latina

Lo scorso fine settimana, studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo di Fonte, in provincia di Treviso, sono arrivati a Latina per un progetto di gemellaggio con gli studenti dell’istituto “G”. L’iniziativa coinvolge entrambe le scuole e prevede scambi culturali e attività musicali condivise. La visita si inserisce in un programma volto a favorire il confronto tra i giovani e a promuovere la collaborazione tra istituti scolastici di diverse regioni.

Lo scorso week end un gruppo di alunni dell’Indirizzo Musicale dell’istituto comprensivo “Sante Zanon”, di Fonte in provincia di Treviso, è arrivato a Latina per gemellarsi con l’Indirizzo Musicale dell’istituto “G.Giuliano”. La delegazione veneta di 52 persone comprendeva, oltre ai docenti di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Fusione tra istituti comprensivi, ok a tavoli di confronto: mozione votata all'unanimità. "Prova di maturità"A unanimità votata l'assessora alla Scuola Paola Casara ha lodato la "maturità politica" dimostrata dal consiglio comunale sul tema. Dimensionamento scolastico, 'fusione' tra due istituti comprensivi nel RavennatePresentate le modifiche apportate alla rete scolastica della Regione Emilia-Romagna: un accorpamento in provincia di Ravenna Gli effetti del piano di...