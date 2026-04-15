Musetti-Moutet ATP Barcellona 2026 | orario tv programma streaming

Lorenzo Musetti sfiderà Corentin Moutet negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. L’incontro si disputerà in una delle sessioni di giornata e sarà trasmesso in diretta streaming e su alcune emittenti televisive. Il torneo si svolge sulla terra battuta e vede in programma diverse partite fino alla finale prevista tra alcuni giorni. La partita rappresenta un passo importante per i due giocatori nel percorso del torneo.

Lorenzo Musetti affronterà Corentin Moutet agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Martin Landaluce, il tennista italiano cercherà di farsi strada in questo appuntamento in modo da rialzare la testa dopo le premature eliminazioni subite tra i Masters 1000 di Indian Wells e Montecarlo, dovute anche a qualche criticità fisica con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi. Il toscano ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura, ma dovrà stare molto attento all’ostacolo francese, che all’esordio aveva regolato il peruviano Ignacio Buse in due set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Musetti-Landaluce oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di... Dove vedere in tv Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Moutet sfida Musetti a Barcellona: chi è il francese tutto musica e fantasia; Come chiudere con stile, il match point di Moutet è magico: non pensi? VIDEO; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco; Rinascita Musetti a Barcellona: battuto Landaluce in due set. Al secondo turno c’è Moutet. Pronostico Lorenzo Musetti-Corentin Moutet: analisi, quote e scommesse Tennis ATP 500 Barcellona del 16-04-2026Secondo turno del torneo di Tennis ATP 500 Barcellona che vedrà Lorenzo Musetti sfidare Corentin Moutet nella giornata di giovedì. Vediamo analisi, ... betitaliaweb.it Tennis: Atp Barcellona, Musetti vede i quarti di finale, a 1,36 il successo contro Moutet, Sonego indietro nelle quote contro RublevUn esordio convincente quello di Lorenzo Musetti nell’Atp di Barcellona. L’azzurro ha regolato in due set la promessa di casa Martin Landaluce e giovedì giocherà per un posto ai quarti di finale. L’av ... napolimagazine.com Bene la vittoria dopo l'infortunio, ma con Moutet non basterà il tennis visto oggi. Speriamo che Musetti torni presto quello che ci ha fatto vedere magie sulla terra negli ultimi anni. x.com MUSETTI AGLI OTTAVI A BARCELLONA! LORENZO vince contro la wild card spagnola Martín Landaluce in due set e si qualifica per gli ottavi dove affronterà il francese Moutet! #ATP500Barcellona facebook