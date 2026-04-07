Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Lorenzo Musetti parteciperà al Masters 1000 di Montecarlo 2026 e disputerà il suo primo match nel torneo. L'incontro contro Vacherot si svolgerà nel secondo turno e sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione. Il programma prevede l'inizio del match in una fascia oraria ancora da comunicare. La manifestazione si terrà sui campi del torneo monacense, uno dei più importanti nel circuito ATP.

Lorenzo Musetti farà il proprio esordio al Masters 1000 di Montecarlo all’altezza del secondo turno: dopo aver usufruito di un bye, diritto concesso alle migliori otto teste di serie, il tennista toscano se la dovrà vedere con il monegasco Valentin Vacherot, reduce dal successo in rimonta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo per il nostro portacolori, che tornerà in campo dopo l’eliminazione subita al primo turno di Indian Wells e dopo aver saltato Miami. La speranza è che l’azzurro si sia ripreso dai problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi mesi e che possa essere competitivo sulla terra rossa del Principato, dove lo scorso anno raggiunse di gran carriera la finale e mise in seria difficoltà lo spagnolo Carlos Alcaraz durante l’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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