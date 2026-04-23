Museo del Risparmio a maggio attività per le scuole su sostenibilità e lavoro

Nel mese di maggio, il Museo del Risparmio organizza una serie di attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Gli incontri si concentrano sui temi della sostenibilità economica, ambientale e sociale, oltre al mondo del lavoro. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti e far loro conoscere aspetti legati alla gestione delle risorse e alle competenze utili per il futuro. Le iniziative sono rivolte principalmente alle scuole primarie e secondarie.

Nel mese di maggio il Museo del Risparmio propone alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado un ciclo di appuntamenti dedicati alla sostenibilità economica, ambientale e sociale, al mondo del lavoro e allo sviluppo di competenze utili per il futuro degli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Museo del Risparmio, eventi per le scuole sulla sostenibilità e l’inclusioneNei mesi di aprile e maggio, in occasione della Giornata della Terra, il Museo del Risparmio propone alle scuole del I e del II ciclo di istruzione... Leggi anche: Giornata nazionale del made in Italy: dal 20 marzo al 10 maggio le scuole organizzano eventi e attività sulle eccellenze italiane. NOTA Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Progetto di accompagnamento Educazione al rispetto e alla parità di genere; Concorso EconoMia 2026, iscrizioni aperte fino al 7 maggio per le scuole secondarie; Mostra fotografica MioAstigiano - Mio, tuo, nostro; Tradizioni popolari. Nasce il Museo del buttero. Risultati record per Museo del risparmio di Intesa SanpaoloNell'anno scolastico 2024-2025 il Museo del risparmio di Intesa Sanpaolo ha raggiunto oltre 117.000 studenti e docenti di scuole primarie e secondarie in tutta Italia, con oltre 1.500 interventi ... ansa.it Cresce Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, raggiunti 154.000 utentiNel 2025 le attività divulgative e formative del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo hanno coinvolto 154.000 utenti, di cui 132.500 studenti delle scuole del I e II ciclo e 21.500 adulti, raggiunti ... ansa.it Oggi al MdR il laboratorio “Jukebox - una moneta per una canzone”! Un enorme grazie per la festosa partecipazione alla classe 4 della scuola primaria La Salle di Grugliasco! #MdR #jukebox #museodelrisparmio #risparmio #canzoni - facebook.com facebook