A Genova, l’amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali per gestire direttamente il Museo del Risorgimento. È stato predisposto un nuovo piano operativo che permette di riaprire il museo al pubblico. La decisione segue mesi di incertezza sulla gestione e l’apertura del museo. Ora si lavora alla messa in atto delle nuove disposizioni per garantire l’apertura.

L’amministrazione di Genova ha trovato un accordo con le rappresentanze sindacali per gestire direttamente il Museo del Risorgimento, definendo un nuovo piano operativo per l’apertura al pubblico. L’incontro avvenuto questo pomeriggio ha permesso di risolvere le divergenze riguardanti l’organizzazione lavorativa, integrando le richieste avanzate dai dipendenti comunali all’interno della strategia gestionale dell’ente locale. Gestione operativa e nuovi orari per la struttura. Secondo quanto riferito da Montanari, l’assessore alla Cultura, la soluzione concordata si basa su una configurazione sperimentale che permette di mantenere i servizi ai visitatori sfruttando l’attuale organico a disposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Museo del Risorgimento: Genova sblocca l’apertura con un nuovo piano

Notizie correlate

“La propaganda del prestito nazionale nella Grande Guerra” la mostra al Museo del Risorgimento e dell'Età ContemporaneaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) “La...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Piano assunzioni, turn over e videocamere: la rsu del Comune di Genova diffida l'amministrazione; Dal 4 al 12 maggio - Mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte — Italiano; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Figure e aspetti del Risorgimento a Savona.

Museo del Risorgimento, prosegue la gestione diretta del comune di GenovaSi è concluso positivamente l'incontro tra amministrazione e organizzazioni sindacali sulla gestione diretta del Museo del Risorgimento da parte del Comune. Abbiamo presentato una nuova proposta ... ansa.it

Museo del Risorgimento, prosegue la gestione diretta da parte del ComuneGenova. Si è concluso positivamente l’incontro tra amministrazione e organizzazioni sindacali sulla gestione diretta del Museo del Risorgimento da parte del Comune. Abbiamo presentato una nuova ... genova24.it

Museo del Risorgimento, prosegue la gestione diretta del comune di Genova x.com

Ultimati i lavori di restauro al Museo del Risorgimento L'edificio che ospita il Civico Museo del Risorgimento e il Sacrario Guglielmo Oberdan in via XXIV Maggio n. 4 è stato oggetto di un importante intervento di restauro delle arcate e di manutenzione straordi - facebook.com facebook