La propaganda del prestito nazionale nella Grande Guerra la mostra al Museo del Risorgimento e dell' Età Contemporanea

Dal 30 gennaio al 28 giugno 2026, il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea di Padova apre le porte a una mostra dedicata alla propaganda del prestito nazionale durante la Prima guerra mondiale. L’esposizione ripercorre come si sono mobilitati i cittadini e come sono stati usati manifesti e messaggi per convincere la popolazione a sostenere lo sforzo bellico, con materiali d’epoca esposti per tutta la durata dell’evento.

Dal 30 gennaio al 28 giugno 2026 il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea di Padova ospita l'esposizione "La propaganda del prestito nazionale nella Grande Guerra". In mostra una selezione di cartoline del prestito nazionale donate nel 2015 al Museo da Emilia Zunica Lavagna.

