Musei gli appuntamenti per il 25 aprile

Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, i Musei civici di Parma organizzano una serie di eventi dedicati alla promozione del patrimonio artistico. Durante il fine settimana, sono previsti laboratori artistici, presentazioni della Pinacoteca Stuard e uno spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Questi appuntamenti si svolgeranno in diverse sedi dei musei cittadini, offrendo occasioni di visita e approfondimento per il pubblico.

Parma, 23 aprile 2026. Sabato 25 aprile e domenica 26 aprile 2026 nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e lo spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Le attività, per adulte, adulti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Gli appuntamenti di mercoledì 22 aprile Notizie correlate 25 Aprile: gli appuntamenti a CameriDue momenti per celebrare il 25 Aprile a Cameri organizzati da Comune e biblioteca. Parma celebra l’81° Anniversario della Liberazione: tutti gli appuntamenti per il 25 aprileIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, la giornata di sabato 25 aprile sarà scandita da una serie di appuntamenti istituzionali e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Musei Civici di Varese. Due laboratori dedicati ai più piccoli. Appuntamento il weekend del 18 e 19 aprile; 2779° Natale di Roma; Gli eventi nei musei di design per la Milano Design Week 2026. Notti al museo per giocare, emozionarsi e conoscere. Gli appuntamenti da non perdereC’è un momento preciso in cui un museo cambia volto: quando le porte si chiudono, le luci si abbassano e il silenzio prende il posto del brusio dei visitatori. È proprio allora che, per i bambini, può ... corriere.it Musei diffusi nel VII Municipio: itinerari da San Giovanni al Parco degli AcquedottiTorna anche quest’anno Musei Diffusi, l’iniziativa promossa da Roma Capitale in collaborazione con il Touring Club Italiano di Roma, che trasforma il territorio in un grande museo a cielo aperto, ... romatoday.it #MESTRE inizia una nuova pagina della sua storia culturale Dal 25 aprile, MUVEC – Casa delle Contemporaneità accoglierà cittadini e visitatori come nuovo museo d’arte contemporanea della Fondazione Musei Civici di Venezia. Uno spazio che nasce d x.com IL FEGATO ETRUSCO SI TROVA NEI MUSEI CIVICI DI PALAZZO FARNESE E, PER LA PRIMA VOLTA DAL 1877 ( CIOÈ DA QUANDO VENNE RINVENUTO), SI SPOSTERÀ DA PIACENZA PER 'VOLARE' A SAN FRANCISCO DOVE VERRÀ ESPOSTO alla m - facebook.com facebook