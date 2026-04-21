25 Aprile | gli appuntamenti a Cameri

A Cameri, il 25 aprile sarà festeggiato con due eventi organizzati dal Comune e dalla biblioteca. La prima iniziativa si terrà venerdì 24 aprile alle 21, offrendo l'opportunità di partecipare a una serata dedicata alla ricorrenza. I dettagli sugli altri appuntamenti non sono stati ancora comunicati.

Due momenti per celebrare il 25 Aprile a Cameri organizzati da Comune e biblioteca. Venerdì 24 aprile, ore 21.00 in sala polivalente: spettacolo teatrale "Il partigiano Orlando" della Compagnia delle Donne. La serata si aprirà con l’intervento di Federica Mingozzi dell’Istituto storico della.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Teatro, incontri e musica: a Gambettola un 25 aprile di grandi appuntamenti culturaliGambettola si appresta a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale per... Fisco, 25 scadenze in un giorno: tutti gli appuntamenti da segnarsi per il 16 marzoIl 16 marzo 2026 si concentreranno in 24 ore ben 25 scadenze fiscali, che coinvolgeranno diverse categorie. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 25 Aprile, Festa della Liberazione 2026; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Festa della Liberazione a Torino: oltre 40 appuntamenti in città per celebrare il 25 aprile tra storia e musica (programma, eventi fino al 14 maggio); Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non solo. Alcune idee su cosa fare nel weekend del 25 aprile in ToscanaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Cesenatico celebra il 25 aprile: il programma con Veltroni e CavezzaliIl programma del 25 aprile 2026 a Cesenatico: incontri con Walter Veltroni e Matteo Cavezzali, cerimonie istituzionali e presentazioni letterarie. livingcesenatico.it Li Qiang incontra il presidente del Mozambico Daniel Chapo Il 21 aprile, nella mattinata, il premier cinese Li Qiang ha ricevuto nella Grande Sala del Popolo a Beijing il presidente del Mozambico Daniel Chapo, in Cina per una visita di Stato. Li Qiang ha dichi - facebook.com facebook A 48 ore dalla morte del figlio, avvenuta il 18 aprile nella piscina dell’Hotel Terme Vescine a Suio, in provincia di Latina, Antonello Petrucci trova la forza di ripercorrere gli attimi disperati del soccorso. Suo figlio Gabriele aveva compiuto sette anni tre giorni pri x.com