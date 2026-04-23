Muore dopo intervento al cervello giallo al San Luca | disposta l’autopsia

Una persona è deceduta poche ore dopo aver subito un intervento al cervello in un ospedale della zona. La morte improvvisa ha portato alla disposizione di un’autopsia per chiarire le cause. L’intervento, secondo quanto riferito, era stato eseguito senza complicazioni apparenti e non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali fattori che abbiano contribuito al decesso. La procura ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Una morte improvvisa, arrivata poche ore dopo un intervento neurochirurgico che, inizialmente, sembrava essere riuscito senza complicazioni. È su questo caso che ora si concentrano le indagini della Procura, chiamata a fare piena luce sul decesso di una donna di 55 anni, originaria del Golfo di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Christian muore a 18 anni al barbecue di Pasquetta: disposta l'autopsiaAmici e parenti si erano riuniti per trascorrere insieme la Pasquetta, ma quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata, invece, in... Dramma a Lecce, malore a scuola a 11 anni: muore poco dopo, disposta l'autopsiaIl ragazzino di soli 11 anni morto a Lecce nella mattinata di lunedì 2 marzo aveva la tosse da giorni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vallo Dell Lucania, muore dopo un intervento: salma e cartelle sequestrate; Vallo della Lucania, donna di 55 anni muore tre ore dopo un intervento: aperta un'inchiesta, salma sequestrata; Tragedia senza fine: muore la neonata nata dopo l’incidente a San Fili; Choc al campo da calcio, l’allenatore Giuseppe stroncato da un malore davanti ai giocatori. Lascia un vuoto immenso. Tragedia al San Luca: muore dopo un intervento, la Procura apre un’inchiestaInchiesta a Vallo della Lucania dopo il decesso di un paziente all'ospedale San Luca. La Procura sequestra la salma e la cartella clinica: si indaga ... infocilento.it Vallo Dell Lucania, muore dopo un intervento: salma e cartelle sequestrateDramma all'ospedale San Luca dove una donna di 55 anni, originaria di un comune del Golfo di Policastro, è deceduta a poche ore da un delicato intervento neurochirurgico alla testa. ilmattino.it DRAMMA AL SAN LUCA, DONNA MUORE DOPO UN DELICATO INTERVENTO ALLA TESTA- Una vicenda dolorosa e ancora tutta da chiarire scuote il territorio del Cilento e del Golfo di Policastro. Una donna di 55 anni è morta all’ospedale San Luca di Va - facebook.com facebook Martedì 28 aprile sarà presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione «L’informazione nel mirino», presso l’Accademia nazionale di San Luca. Ore 10:30 Piazza Accademia di San Luca, 77 – Roma Per accreditarsi scrivere a [email protected] P x.com