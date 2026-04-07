Christian muore a 18 anni al barbecue di Pasquetta | disposta l' autopsia

Durante le festività di Pasquetta, un giovane di 18 anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava a un barbecue con amici e parenti. La giornata di festa si è conclusa con il decesso del ragazzo, spingendo le autorità a disporre un’autopsia per accertare le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra coloro che erano presenti all’evento.

Amici e parenti si erano riuniti per trascorrere insieme la Pasquetta, ma quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata, invece, in tragedia. Christian Raucci è morto a 18 anni dopo essersi accasciato al suolo all'improvviso. Il giovane si trovava insieme alla famiglia a casa della zia, nei pressi della piazza centrale di Casapulla (Caserta). A un certo punto, durante il barbecue di Pasquetta, il ragazzo è collassato a terra. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimare Christian si sono rivelati purtroppo inutili. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo sono poi arrivati i carabinieri per svolgere i dovuti accertamenti. 🔗 Leggi su Today.it

Tragedia a Pasquetta, muore a 18 anni davanti al barbecueTempo di lettura: < 1 minutoSi è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari.

Malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta: muore Christian Raucci a 18 anni davanti agli amiciTragedia a Casapulla: muore mentre prepara il barbecue con gli amici Doveva essere una giornata di festa, di quelle leggere, scandite dal profumo...

Temi più discussi: Casapulla, Christian Raucci si accascia e muore a 18 anni mentre festeggia la Pasquetta; Malore durante il barbecue di Pasquetta in piazza, Christian Raucci si accascua e muore a 18 anni davanti a genitori e amici; Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corso; Morto a Pasquetta a Casapulla davanti al barbecue, Christian Raucci aveva 18 anni.

Malore durante il barbecue di Pasquetta in piazza, Christian Raucci si accascua e muore a 18 anni davanti a genitori e amiciSi è accasciato improvvisamente al suolo mentre aspettava il barbecue con i familiari. È morto così a Casapulla, nel Casertano, un ragazzo di 18 anni Christian Raucci. leggo.it

Christian muore a 18 ANNI durante il barbecue di Pasquetta con gli amici. Disposta l’autopsia sulla salmaCASAPULLA – Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo di Christian Raucci, il giovane di 18 anni di Casapulla deceduto nel primo pomeriggio odierno nella zona residenziale di piazza Falcone e ... casertace.net

Strazio durante il barbecue di Pasquetta: Christian, 18 anni, muore all'improvviso davanti ai genitori >> https://buff.ly/AyEl5jw - facebook.com facebook