Dramma a Lecce malore a scuola a 11 anni | muore poco dopo disposta l' autopsia

A Lecce, un ragazzino di 11 anni è morto poco dopo aver accusato un malore durante le lezioni in una scuola. La vittima aveva avuto la tosse nei giorni precedenti e si trovava in classe al momento dell'episodio. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. I familiari e gli insegnanti sono stati informati dell’accaduto.

Il ragazzino di soli 11 anni morto a Lecce nella mattinata di lunedì 2 marzo aveva la tosse da giorni. Il piccolo era a scuola quando ha accusato un malore: dall'istituto secondario di primo grado "Tempesta - Galateo" hanno chiamato i genitori, che hanno riportato il ragazzo a casa. Qui la situazione si sarebbe aggravata, quando è giunto il 118 l'11enne era già in arresto cardiaco. Il bimbo è di origini senegalesi, era il figlio di Khadim, volto noto in città, cantante cofondatore dei Ghetto Eden (gruppo che ha spesso collaborato con i Sud Sound System). Khadim ai medici del pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce avrebbe riferito che da qualche giorno il bimbo aveva una tosse insistente e che una volta arrivati a casa da scuola gli ha dato del caffè americano con dei biscotti e del miele, sperando che si potesse sentire meglio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Un bambino di 11 anni è morto nella mattinata di lunedì 2 marzo 2026 a Lecce, dopo aver accusato un malore durante le ore di lezione.

