Muntagò omicidio mascherato | l’ultimo sussulto rivela l’assassino

Nella giornata del 23 aprile 2026, un uomo albanese è rimasto vittima di un investimento con una mietitrebbia in un campo di Muntagò. Le autorità stanno seguendo una pista legata a un killer mascherato, identificato come Aragosta, che potrebbe essere collegato all’omicidio. Il commissario Vasco guida le indagini per fare luce sulla vicenda e individuare i responsabili.

? Cosa sapere Muntagò, 23 aprile 2026: uomo albanese morto investito da una mietitrebbia.. Indagini del commissario Vasco su un killer mascherato noto come Aragosta.. Muntagò, giovedì 23 aprile 2026: un uomo di 42 anni, cittadino albanese con precedenti penali per diversi arresti, perde la vita dopo essere stato investito da una mietitrebbia. L’evento, che si inserisce in un quadro di violenza criminale più ampio, ha attivato le indagini del commissariato locale sotto la direzione di Vasco. Dinamiche del decesso e l’ombra del killer seriale. Il verbale dell’accaduto delinea una scena di violenza apparentemente accidentale, ma che nasconde tratti di una pianificazione criminale sofisticata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muntagò, omicidio mascherato: l’ultimo sussulto rivela l’assassino Notizie correlate Carnevale di Viareggio: oggi gran finale con l’ultimo corso mascherato in notturna. Attesa per i carri vincitoriVIAREGGIO (LUCCA) – E’ il giorno dei verdetti oggi, 21 febbraio 2026, per il Carnevale di Viareggio. Selvazzano Dentro, omicidio che sconvolge: caccia all’assassinoL’aggressione violenta che ha strappato la vita a Marco Cossi nella serata di domenica 19 aprile sta scuotendo la tranquillità di Selvazzano Dentro,...