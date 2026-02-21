Carnevale di Viareggio | oggi gran finale con l’ultimo corso mascherato in notturna Attesa per i carri vincitori

VIAREGGIO (LUCCA) – E' il giorno dei verdetti oggi, 21 febbraio 2026, per il Carnevale di Viareggio. Si chiude l'edizione 153 con il Lungomare che ospiterà alle 17 il sesto e ultimo Corso Mascherato in notturna, momento conclusivo di una delle più iconiche manifestazioni italiane. La giornata è iniziata stamattina in Cittadella, con il trasferimento delle costruzioni dagli hangar al Lungomare, dove rimarranno in attesa dell'inizio della sfilata, scandito dal tradizionale triplice colpo di cannone alle ore 17. Al termine del Corso Mascherato saranno annunciati i verdetti della Giuria per le opere in concorso, seguiti dal tradizionale ammainabandiera e dallo spettacolo pirotecnico offerto da Fosber, che suggellerà ufficialmente la chiusura della manifestazione.