Multa annullata a Montecosaro | l’autovelox non è a norma

A Montecosaro, una multa stradale è stata annullata dal giudice di Macerata perché l'autovelox utilizzato non rispettava le norme previste. La decisione si è basata su irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità. La questione ha riguardato esclusivamente aspetti tecnici e procedurali legati alla conformità dell'autovelox alle disposizioni di legge. La vicenda ha portato alla cancellazione della sanzione per il trasgressore coinvolto.

? Cosa sapere Il giudice di Macerata annulla la multa a Montecosaro per irregolarità dell'autovelox.. Mancanza di prove sulla taratura dello strumento rende nulla la sanzione di 173 euro.. Il giudice di pace di Macerata, Ornella Carlini, ha disposto l’annullamento del verbale di contestazione nei confronti di Daniele Maria Angelini, stabilendo che la sanzione per il superamento dei limiti di velocità sulla superstrada Val di Chienti non è valida a causa di irregolarità nell’apparecchiatura utilizzata. Tutto ha avuto inizio il 5 novembre 2025, intorno alle ore 12:00, quando il conducente della Mercedes percorreva il tratto autostradale sotto la giurisdizione del Comune di Montecosaro, in direzione Macerata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Multa annullata a Montecosaro: l’autovelox non è a norma Notizie correlate Montecosaro, va a 129 chilometri orari in superstrada: annullata la multa dell'autovelox al farmacista civitanovese Angelini. Ecco perchéMONTECOSARO - Autovelox sulla superstrada, annullata la multa a Daniele Maria Angelini. Autovelox non omologato: multa annullata, 173 euro e 3Un precedente giudiziario emerso dal tribunale di pace di Ancona ha ribaltato una sanzione stradale di 173 euro inflitta all’avvocato Elisa Marziali,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Montecosaro, va a 129 chilometri orari in superstrada: annullata la multa dell'autovelox al farmacista civitanovese Angelini. Ecco perché; Montecosaro va a 129 chilometri orari in superstrada | annullata la multa dell' autovelox al farmacista civitanovese Angelini Ecco perché. Montecosaro, va a 129 chilometri orari in superstrada: annullata la multa dell'autovelox al farmacista civitanovese Angelini. Ecco perchéMONTECOSARO - Autovelox sulla superstrada, annullata la multa a Daniele Maria Angelini. Lo ha stabilito il giudice di pace Ornella Carlini, che ... msn.com Autovelox irregolare, multa annullataIl giudice di pace ha accolto il ricorso di Angelini, sanzionato dalla polizia locale di Montecosaro per eccesso di velocità ... ilrestodelcarlino.it Montecosaro, va a 129 chilometri orari in superstrada: annullata la multa dell'autovelox al farmacista civitanovese Angelini. Ecco perché - facebook.com facebook Il tribunale di #Isernia ha stabilito che una multa per mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu deve essere annullata se manca la delibera comunale x.com