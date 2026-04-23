Montecosaro va a 129 chilometri orari in superstrada | annullata la multa dell' autovelox al farmacista civitanovese Angelini Ecco perché

Un farmacista di Civitanova ha visto annullarsi la multa per eccesso di velocità sulla superstrada. La decisione è arrivata dal giudice di pace, che ha stabilito l’annullamento senza entrare nel merito del caso. L’autovelox aveva rilevato una velocità di 129 chilometri orari, ma la sanzione è stata successivamente cancellata. La vicenda si è svolta a Montecosaro, dove il giudice ha preso questa decisione.

MONTECOSARO - Autovelox sulla superstrada, annullata la multa a Daniele Maria Angelini. Lo ha stabilito il giudice di pace Ornella Carlini, che non è dovuta entrare nel merito della questione. Infatti il Comune di Montecosaro, la cui polizia locale ha elevato la contravvenzione, non si è costituito in giudizio. E, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l’onere della prova spetta all’amministrazione che contesta l’illecito. La posizione «Il Comune avrebbe dovuto costituirsi in giudizio – scrive nella sentenza la giudice – in quanto su di essa incombeva l’onere di dimostrare che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità era stata sottoposta a omologazione e taratura da parte di un soggetto a tanto abilitato.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Montecosaro, va a 129 chilometri orari in superstrada: annullata la multa dell'autovelox al farmacista civitanovese Angelini. Ecco perché Va a 129 chilometri orari in superstrada, annullata la multa dell'autovelox al farmacista Angelini Notizie correlate Autovelox non omologato: multa annullata, 173 euro e 3Un precedente giudiziario emerso dal tribunale di pace di Ancona ha ribaltato una sanzione stradale di 173 euro inflitta all’avvocato Elisa Marziali,... Non paga il parcheggio sulle strisce blu, ma la multa viene annullata. Ecco perchéUn episodio davvero singolare quello accaduto a Isernia, dove un cittadino, multato per aver parcheggiato sulle strisce blu, non ha pagato quanto...