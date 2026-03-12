Autovelox non omologato | multa annullata 173 euro e 3

Il tribunale di pace di Ancona ha annullato una multa di 173 euro inflitta a un’avvocato residente a Morrovalle. La sanzione riguardava un autovelox non omologato e la decisione ha portato alla revoca della multa. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui si è deciso di non riconoscere la validità dell’accertamento automatizzato.

Un precedente giudiziario emerso dal tribunale di pace di Ancona ha ribaltato una sanzione stradale di 173 euro inflitta all’avvocato Elisa Marziali, residente a Morrovalle. Il giudice ha annullato la multa e la decurtazione di tre punti della patente perché l’autovelox utilizzato dalla polizia locale non possedeva l’omologazione richiesta dalla legge, pur avendo ottenuto un’approvazione ministeriale. La decisione, basata su una recente ordinanza della Corte di Cassazione del 2024, stabilisce che senza omologazione tecnica lo strumento non garantisce l’affidabilità necessaria per provare la violazione. Il dettaglio tecnico che ha fatto crollare il verbale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

