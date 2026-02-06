Inter assalto a Muharemovic | domenica la prova del 9 E quella clausola che arricchirà la Juve

Domenica si prevede un grande match tra Inter e Muharemovic. L’assalto del club nerazzurro al difensore bosniaco si fa sempre più concreto, con l’obiettivo di portarlo in squadra già in questa sessione di mercato. La trattativa si concentra sulla clausola che potrebbe favorire la Juve, ma l’Inter punta forte su Muharemovic, che ha già dimostrato di essere il titolare con Grosso. La società valuta un investimento tra i 25 e i 30 milioni di euro per assicurarsi il giovane difensore, che potrebbe diventare una pedina chiave della prossima stagione.

Omen nomen tra i più azzeccati. Tarik, in arabo, sta per “faro che mostra la via”. “Luce guida”. A Sassuolo è così da inizio anno: Muharemovic è una delle rivelazioni della Serie A. Un centrale difensivo con due squilli e altrettanti assist su cui diversi club hanno già chiesto informazioni. Domenica i dirigenti dell’Inter lo vedranno di nuovo da vicino, stavolta in tribuna, pronti a capire se potranno investire o meno sul bosniaco in estate. Muharemovic è uno dei centrali più interessanti del campionato. Uno che non tira mai indietro la gamba e che si diverte a fare scivolate e a esultare insieme ai tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

