Muharemovic Inter c’è un principio d’accordo! I nerazzurri viaggiano spediti | gli aggiornamenti di Moretto

Un'intesa di massima tra l’Inter e il difensore bosniaco del Sassuolo sembra aver preso forma, secondo quanto riferito da fonti vicine alla trattativa. I nerazzurri continuano a muoversi con decisione sul mercato, e le discussioni con il giocatore sembrano aver raggiunto un primo accordo. Le trattative tra le parti sono in corso e si attende un'evoluzione nelle prossime ore.

di Paolo Moramarco Muharemovic Inter, c’è un principio d’accordo tra nerazzurri e il difensore bosniaco del Sassuolo. Le novità di Matteo Moretto. Nel suo ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Francesco Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Tarik Muharemovic, 23enne centrale difensivo bosniaco del Sassuolo, all’ Inter. Il calciatore, che gioca come centrale di difesa mancino, è entrato di diritto nella lista degli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro. L’INTER SI MUOVE CON DECISIONE – «Muharemovic è sicuramente all’interno di una shortlist di nomi per la difesa dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Muharemovic Inter, c’è un principio d’accordo! I nerazzurri viaggiano spediti: gli aggiornamenti di Moretto Calciomercato Inter, assalto a Mlacic: c’è l’accordo con l’Hajduk: gli aggiornamenti di Matteo MorettoCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. Mercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma…Il piano dei nerazzurri nell’affare col SassuoloMercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma…Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo Bernardo... Temi più discussi: Scatto Inter per Muharemovic: la valutazione del Sassuolo e la clausola a favore della Juventus; Pedullà - Inter, scatto per Muharemovic: nuovi contatti, cifre e dettagli; Pedullà: Confermo, Inter forte su Muharemovic: ecco le cifre. E arriverà anche…; Muharemovic e non solo: l'Inter prepara la rivoluzione in difesa, svelati i rinforzi preferiti. Mercato Inter: Tarik Muharemovic si avvicina, trovato l’accordo con il difensore del Sassuolo. Qual è il punto della situazione nella trattativaMercato Inter: Tarik Muharemovic si avvicina, trovato l'accordo con il difensore del Sassuolo. Qual è il punto della situazione nella trattativa ... calcionews24.com Moretto: Muharemovic-Inter, principio d'accordo col calciatore: ecco cosa mancaPer ringiovanire la difesa l'Inter spinge forte sull'obiettivo Tarik Muharemovic, 23enne centrale bosniaco di piede mancino del Sassuolo. Nel suo ultimo video sul canale YouTube di Francesco Romano il ... msn.com ULTIM’ORA, MATTEO MORETTO: “All'Inter arriveranno almeno due difensori. C'è una base di accordo con Muharemovic, che sta mettendo in standby le altre proposte pur di vestire il nerazzurro. Manca ancora l'accordo col Sassuolo anche se i dialoghi van - facebook.com facebook L' #Inter ha "prenotato" #Solet e #Muharemovic, accumulando un vantaggio rispetto alla possibile concorrenza che mette tranquillità la società nerazzurra. @Glongari x.com