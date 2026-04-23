Furto fulmineo a Torino | scompare l’incasso di Sorbillo con un inganno

A Torino, è stato denunciato un furto presso una pizzeria di Gino Sorbillo situata in via Garibaldi. Durante l’episodio, sono stati sottratti circa 2.200 euro dall’incasso del locale. Le forze dell’ordine hanno raccolto le immagini delle telecamere di sorveglianza, che sono state consegnate alla Questura per le indagini e l’identificazione dell’autore del furto.

? Cosa sapere Furto di 2.235 euro presso la pizzeria di Gino Sorbillo in via Garibaldi a Torino.. Le telecamere di sorveglianza sono state consegnate alla Questura per identificare il responsabile.. Sabato sera intorno alle 21.30, un uomo ha sottratto 2.235 euro in contanti dal nuovo locale di Gino Sorbillo in via Garibaldi a Torino, sfruttando una distrazione del personale. Il colpo è avvenuto all’interno della pizzeria Zia Esterina Pizza Fritta e Pizza a Portafoglio, una realtà appena aperta nel cuore della città. Il malvivente ha messo in atto un piano rapido e studiato: si è avvicinato al bancone con la scusa di richiedere indicazioni stradali ai lavoratori del ristorante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto fulmineo a Torino: scompare l’incasso di Sorbillo con un inganno Notizie correlate Furto da Sorbillo a Torino nella pizzeria appena aperta: portati via oltre 2mila euro | VideoBrutta sorpresa per Gino Sorbillo a Torino nel nuovo locale “Zia Esterina Pizza Fritta e Pizza a Portafoglio” situato nella centralissima via... Furto da Sorbillo a Torino nella pizzeria appena aperta: portati via oltre duemila euro|VIDEOBrutta sorpresa per Gino Sorbillo a Torino nel nuovo locale “Zia Esterina Pizza Fritta e Pizza a Portafoglio” situato nella centralissima via...