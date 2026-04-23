Mps parola al cda | si scioglie il nodo dei vertici

Oggi si è riunito il primo consiglio di amministrazione di Mps dopo l’assemblea che ha approvato la lista di Plt Holding, superando quella del cda uscente. La riunione ha come obiettivo la nomina dei nuovi vertici della banca, con l’intento di definire le future strategie e gli incarichi di gestione. La decisione sui nuovi dirigenti chiude di fatto la fase di riorganizzazione avviata nelle ultime settimane.

È il giorno dei nuovi vertici Mps. Si riunisce il primo consiglio di amministrazione dopo l’assemblea che ha visto prevalere la lista di Plt Holding su quella del cda uscente. Strada spianata per il ritorno di Luigi Lovaglio sulla poltrona di amministratore delegato, che aveva lasciato appena qualche settimana dopo il licenziamento "per giusta causa" deliberato dal board dell’istituto. Nessun problema, a quanto risulta, neanche per la presidenza, che dovrebbe andare (come previsto nella lista presentata dalla holding della famiglia Tortora) a Cesare Bisoni. Resta ancora da sciogliere, incece, il nodo delle due vicepresidenze. L’orientamento è quello di lasciare una delle due poltrone alla lista di minoranza.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps, parola al cda: si scioglie il nodo dei vertici Notizie correlate Leggi anche: Banco Bpm, il nodo vertici. Mps decide sul riassetto Mps: alla lista di Lovaglio la maggioranza col 49,95% dei voti, al cda il 38,79%La lista di Plt Holding è stata quella più votata nell'assemblea di Mps chiamata a rinnovare il cda della banca e avrà dunque diritto alla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mps, parola al cda: si scioglie il nodo dei vertici; Mps, la lista del cda punta al 30%. Resta l’incognita di Delfin; Lovaglio di Siena, il ritorno del manager alla guida di Mps: tutti i dubbi su un cda troppo in equilibrio (e sulla presidenza); Banca MPS, Lovaglio torna al timone e affronta il giudizio del mercato. Mps, parola al cda: si scioglie il nodo dei verticiÈ il giorno dei nuovi vertici Mps. Si riunisce il primo consiglio di amministrazione dopo l’assemblea che ha visto prevalere la lista di Plt Holding su quella del cda uscente. Strada spianata per il ... quotidiano.net Mps, avanti senza mediazioni con il ticket Lovaglio-Bisoni. La lista Tortora fa il pieno di nomineOggi prima riunione del cda dopo il ribaltone assembleare. La minoranza potrebbe non accettare la vicepresidenza. Lo sfidante Palermo sarà tra i 15 e intende ... repubblica.it Riccardo Coppini è stato nominato all’unanimità alla guida della Fondazione Mps nella seduta odierna della Deputazione Generale per il mandato 2026-2030 https://www.canale3.tv/fondazione-mps-nominata-la-nuova-deputazione-amministratrice-riccardo-c - facebook.com facebook MPS: si scaldano i motori e le tastiere, tenuti finora fermi causa "negoziato" tra maggioranza e minoranza consiliare. Consigliata massima cura nella scelta del colore dei calzini x.com