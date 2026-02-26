Bpm alla prova del rinnovo del board. Potrebbe arrivare già oggi la decisione sulla lista del cda da presentare entro la prima settimana di marzo per l’elezione dei nuovi vertici. Ma non sarà una decisione facile. Il cda dell’istituto, convocato oggi, dovrà trovare una quadra fra le nuove regole previste dalla legge Capitale, l’ingombrante presenza del socio francese, Credit Agricole e, come se non bastasse, il faro acceso dall’ Antitrust proprio sulla presenza del socio d’Oltralpe nel capitale, con una quota superiore al 20%. Ieri, l’amministratore delegato dell’istituto, Giuseppe Castagna, ha ribadito che la strada intrapresa è quella della lista del Cda anche se, ha avvertito, "c’è ancora qualche giorno di tempo per valutare i pro e i contro di tutto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quotidiano.net - Banco Bpm, il nodo vertici. Mps decide sul riassetto

Leggi anche: Bpm, il nodo dello statuto in cda. Mps apre il cantiere governance

Mps - Mediobanca, il Mef difende la gestione del 3,5% a Delfin e Caltagirone, del 9% a Banco Bpm; crisi degli assetti finanziariTra l’inchiesta sulla scalata a Mediobanca, la decisione della Bce sui 140 miliardi per l’Ucraina e le tensioni interne a Delfin – primo azionista di...

