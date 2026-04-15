Mps | alla lista di Lovaglio la maggioranza col 49,95% dei voti al cda il 38,79%

Durante l’assemblea di Mps, la lista di Lovaglio ha ottenuto il 49,95% dei voti, mentre quella di Plt Holding ha ricevuto il maggior numero di preferenze complessive, garantendosi il diritto alla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. La votazione ha riguardato il rinnovo del consiglio di amministrazione della banca, assegnando alla lista di Plt Holding il ruolo di rappresentante di maggioranza tra i membri eletti.

La lista di Plt Holding è stata quella più votata nell'assemblea di Mps chiamata a rinnovare il cda della banca e avrà dunque diritto alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della banca. La lista, che ricandida l'ex a.d di Mps, Luigi Lovaglio, ha ottenuto il 49,95% dei voti espressi in assemblea, quella del Cda il 38,79% e quella di Assogestioni il 6,94%.🔗 Leggi su Lanazione.it

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