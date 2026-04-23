Mozzarella di bufala scontro nella filiera Copagri attacca il Consorzio Raimondo si dimetta

Nel settore della mozzarella di bufala campana DOP si è aperto un confronto acceso tra l’associazione degli agricoltori e il Consorzio di tutela. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Consorzio, l’organizzazione agricola ha chiesto le dimissioni di Raimondo. La disputa riguarda aspetti legati alla gestione e alle decisioni prese dal Consorzio, alimentando tensioni all’interno della filiera.

È scontro aperto nel comparto della mozzarella di bufala campana DOP, con Copagri Campania che attacca frontalmente il Consorzio di tutela dopo le recenti dichiarazioni del suo presidente Domenico Raimondo. A prendere posizione è il presidente regionale Salvatore Ciardiello, che definisce “fuori.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Mozzarella di Bufala, scontro Copagri-Consorzio: chieste le dimissioni del presidente RaimondoSalvatore Ciardiello, presidente di Copagri Campania, ha chiesto le dimissioni di Domenico Raimondo, vertice del Consorzio della Mozzarella di Bufala... Food: Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, degustazioni e libri, al via 2° ed. Seminari Dop(Adnkronos) – Al via la seconda edizione di 'Seminari Dop – Incontri d’autore', il progetto del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mozzarella di Bufala, scontro Copagri-Consorzio: chieste le dimissioni del presidente Raimondo; Prezzi del cibo, gli aumenti in arrivo per la guerra in Iran; Giovani chef reinventano la Puglia, a Margherita di Savoia trionfa l’Einaudi di Foggia; Berlusconi, Polidori (FI): Corrias ha superato il confine tra critica e insulto. Mozzarella di Bufala, scontro Copagri-Consorzio: chieste le dimissioni del presidente RaimondoIl leader regionale Ciardiello contesta le affermazioni sui prezzi del latte e sul regime fiscale degli allevatori ... salernotoday.it La mozzarella di bufala sta diventando troppo cara?Il Consorzio di tutela è molto preoccupato per la situazione internazionale, che pesa molto di più su un prodotto che va mangiato freschissimo. dissapore.com INVOLTINI DI ZUCCHINE CON COTTO E MOZZARELLA, golosi e filanti!! https://blog.giallozafferano.it/simona68/involtini-di-zucchine-al-forno/ - facebook.com facebook Caprese con mozzarella di bufala e pomodori rossi #piccoloarancio #foodporn #Roma x.com