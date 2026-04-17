Movida all' Umbertino l' ordinanza per largo Adua e piazza Diaz | Tavolini solo sul lato dei giardini

Il Comune ha emanato un’ordinanza riguardante la movida nell’area dell’Umbertino, limitando l’uso dei tavolini ai soli lati dei giardini di largo Adua e piazza Diaz. La misura è stata adottata per gestire la forte presenza di persone lungo i marciapiedi delle due zone, situazione che ha creato problemi di accesso alle abitazioni e di fruibilità degli spazi pubblici negli ultimi mesi.

Il provvedimento comunale nasce dall’esigenza di ridurre l’elevata concentrazione di persone lungo i marciapiedi delle due aree, dove negli ultimi mesi si sono registrate criticità legate alla piena fruibilità degli spazi pubblici e all’accesso alle abitazioni da parte dei residenti. Il sindaco.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Movida a Piazza Bellini: firmata l’ordinanza per la tutela della quiete pubblicaTempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza finalizzata a garantire la tranquillità e il riposo dei... Leggi anche: Movida rumorosa a piazza Bellini, Comune condannato dal Tar: dovrà fare ordinanza per i baretti Altri aggiornamenti Si parla di: Un tappeto di rifiuti lasciato in centro e a Pane e Pomodoro: Serve civiltà, non bidoni in più. Movida all'Umbertino, le nuove regole: orari, videosorveglianza e illuminazione. Un codice di comportamento per i localiFirmato il protocollo d'intesa in prefettura con il sindaco Leccese e i rappresentanti degli esercenti. Limiti più stringenti per gli alcolici. Le forze dell'ordine potenzieranno la sicurezza Impianti ... lagazzettadelmezzogiorno.it Movida all'Umbertino, in arrivo la nuova ordinanza. I gestori: l'autoregolamentazione non bastaDopo i dubbi, la certezza. Il codice di autoregolamentazione - concordato tra tutti gli esercenti dell’Umbertino a gennaio scorso - per fare quadrato attorno alle loro esigenze e a quelle dei ... lagazzettadelmezzogiorno.it