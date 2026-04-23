Motta meglio di Toldo! Il clamoroso record in Atalanta Lazio e i precedenti in Europa | ce n’è uno recentissimo

In una partita di campionato, un portiere ha stabilito un record significativo, superando un ex collega noto per le sue prestazioni. Si tratta di un risultato che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti, considerando anche i precedenti in ambito europeo. Un altro episodio recente ha confermato la rilevanza di questo record e la sua importanza nel confronto tra le prestazioni dei portieri in occasioni ufficiali.

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