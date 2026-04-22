Coppa Italia uno straordinario Motta manda la Lazio in finale | Atalanta battuta ai rigori

Nella semifinale di Coppa Italia, la Lazio ha conquistato l'accesso alla finale grazie a un successo ai rigori contro l'Atalanta, dopo una partita che si è protratta per 120 minuti senza molte emozioni. La sfida, caratterizzata da tensione e poche occasioni, si è conclusa con il risultato che ha permesso alla squadra biancoceleste di avanzare nel torneo, in attesa di conoscere il loro avversario finale.

Per decidere chi cercherà di impedire all’Inter di alzare al cielo la Coppa Italia, ci sono voluti 120 minuti di sofferenza, nervosismo e pochissimo spettacolo. La sfida tra Atalanta e Lazio è animata da due squadre fortemente determinate a non sbagliare, che hanno pensato più che altro a distruggere il gioco degli avversari più che a creare vere e proprie occasioni. Come purtroppo succede spesso, parecchie polemiche per le decisioni arbitrali, con il signor Colombo che annulla due gol all’Atalanta e nega un rigore alla Lazio per un fallo di mano piuttosto evidente di Scalvini. Ad animare il finale di partita, l’uno-due a stretto giro di posta con Pasalic che pareggia la rete di Romagnoli in meno di due minuti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Coppa Italia, uno straordinario Motta manda la Lazio in finale: Atalanta battuta ai rigori Lazio-Atalanta 2-2: Lo stadio deserto e il tifoso solitario! #coppaitalia #shorts Notizie correlate Inter-Lazio sarà la finale di Coppa Italia, Atalanta ko ai rigori: Motta show, para quattro penaltyLa Lazio batte l'Atalanta ai rigori e si regala la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Coppa Italia, Motta superstar porta la Lazio in finale. Atalanta sconfitta ai calci di rigoreAGI - La Lazio vince 3-2 dopo i calci di rigore contro l'Atalanta e conquista la finale di Coppa Italia, dove sfiderà l'Inter che ieri ha eliminato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa Italia, uno straordinario Motta manda la Lazio in finale: Atalanta battuta ai rigori; Chivu: 'Due rimonte al Como in 10 giorni, può farlo solo la pazza Inter'; Il Kendro Sport Village protagonista al Criterium e alla Coppa Italia 2026 di kickboxing; Coppa Italia Para Climbing: tutti i vincitori a Milano. Inter-Como 3-2, Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisiviDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Ancona capitale del futsal. Al Palaprometeo la Coppa Italia: Evento sportivo straordinarioNegli occhi ancora un PalaTriccoli, teatro dell’ultima Final Eight, stracolmo in ogni ordine di posto per la scorsa finale di Coppa Italia. Da Jesi ad Ancona il passo è breve: le Marche per il secondo ... ilrestodelcarlino.it LAZIO vs INTER Coppa Italia final CONFIRMED. x.com La finale di Coppa Italia sarà Lazio-Inter Si gioca il 13 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma - facebook.com facebook