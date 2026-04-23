Motta Lazio notte indimenticabile per il giovane portiere biancoceleste | Scusate sono emozionato…non mi è mai capitato

Durante la notte, un giovane portiere ha vissuto un momento particolarmente significativo. Nato nel 2005, ha espresso la propria emozione pubblicamente, dicendo di essere emozionato e di non aver mai vissuto nulla di simile prima. Questa esperienza rimarrà impressa nella memoria del calciatore, che ha condiviso le sue parole dopo l’evento. La serata ha rappresentato un momento importante per lui, lasciando un segno indelebile nella sua carriera.

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