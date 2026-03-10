Edoardo Motta l’ex Juventus diventerà il nuovo portiere titolare della Lazio Le ultime

Edoardo Motta, ex portiere della Juventus, sta per entrare a far parte della rosa della Lazio come nuovo portiere titolare. La società biancoceleste ha annunciato ufficialmente il suo acquisto, che sostituirà il precedente titolare nella posizione di numero uno. La firma dell’accordo è stata completata nelle ultime ore, e il giocatore si prepara a iniziare questa nuova avventura.

Edoardo Motta, l'ex Juventus diventerà il nuovo portiere titolare della Lazio.

Edoardo Motta sarà il portiere titolare della Lazio contro il Sassuolo nell'ultima partita di questo turno di campionato di Serie A.

Motta Lazio, ci guadagna anche la Juventus: ecco quanto incassano i bianconeri dell'affare legato al portiere.

La stagione di Provedel potrebbe essersi già conclusa: Lazio con Edoardo Motta tra i pali nelle prossime partite.

Chi è Edoardo Motta: carriera, età e caratteristiche del giovane portiere della Lazio pronto a sostituire Ivan Provedel e a esordire da titolare in Serie A

Debut between the posts for Edoardo Motta with Lazio Ivan Provedel's injury has opened the door for young goalkeeper Edoardo Motta to become the starter. The 2005-born keeper joined in January from AC Reggiana 1919.

"Sono contentissimo, è stata un'emozione indescrivibile, mi fa piacere il fatto che ci fossero anche i miei familiari e sono felice di aver debuttato davanti a loro" Edoardo Motta