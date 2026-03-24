Lazio la rinascita passa dai guanti di Motta | Sarri vede nel giovane portiere il possibile elemento di svolta

Un giovane portiere sta attirando l'attenzione a Roma, avviandosi a diventare un elemento chiave per la squadra. Allenato da un tecnico con esperienza nel settore, ha mostrato segnali di crescita e affidabilità nelle ultime partite. La sua presenza tra i pali sta creando aspettative per il futuro, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori osservano con interesse le sue evoluzioni.

Rudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA» Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere.Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Nuovo stadio Cagliari, giornata chiave in Consiglio comunale: attese decisioni importanti. Ultime Juventus, allarme seconde linee: sette giocatori completamente spariti dalle rotazioni di Spalletti! Il focus Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, la rinascita passa dai guanti di Motta: Sarri vede nel giovane portiere il possibile elemento di svolta Articoli correlati Lazio, è il giorno di Przyborek e Motta: “Pronti per la sfida di Sarri”La Lazio apre ufficialmente il nuovo corso con la presentazione a Formello dei nuovi innesti Adrian Przyborek e Edoardo Motta. Leggi anche: Motta, il baby portiere che per un milione di motivi sta facendo sognare la Lazio Approfondimenti e contenuti su Lazio la rinascita passa dai guanti di... Temi più discussi: Il Bologna stanco, passa la Lazio. Orsolini sbaglia un rigore; Ad Accumoli finanziamenti per la frazione Cassino e il cimitero di Terracino -; Isaksen trascina la Lazio: gol, crescita e futuro da protagonista; Presentata a Milano la guida I Cammini della Rinascita. Rinascita Lazio dopo il Torino: la spinta di Sarri oltre le difficoltàRASSEGNA STAMPA - Troppo brutta per essere vera. Così Marco Ianni, vice allenatore della Lazio, ha definito nella conferenza post Bologna la gara dei biancocelesti contro ... lalaziosiamonoi.it Il Bologna stanco, passa la Lazio. Orsolini sbaglia un rigoreMeglio pensare ai passaporti per l’Inghilterra, allora. Ogni speranza di rimonta europea in campionato s’eclissa prima di Pasqua; il secondo portiere laziale Motta, nomen omen, vota no alla rinascita ... bologna.repubblica.it Claudio Maria Mastroianni, direttore Uoc Malattie Infettive Aou Policlinico Umberto I spiega qual è la situazione a Roma e nel Lazio dopo il focolaio di epatite A a Napoli: “Nessun allarmismo”. - facebook.com facebook Milan, domenica scout rossonero a Bologna-Lazio: occhi su Castro e Gila x.com