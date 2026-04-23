Motta in lacrime | Non mi era mai capitato L’impresa del portiere 21enne che porta la Lazio in finale di Coppa Italia

Il portiere di 21 anni della Lazio si è commosso dopo la partita, dichiarando di non aver mai vissuto un momento simile. La squadra biancoceleste ha raggiunto la finale di Coppa Italia, superando l’Atalanta ai rigori in una semifinale molto combattuta. La sfida si è conclusa con una serie di tiri dagli undici metri, che ha deciso l’esito dell’incontro.

La Lazio conquista la finale di Coppa Italia al termine di una semifinale tiratissima contro l’ Atalanta, decisa soltanto ai calci di rigore. Dopo il 2-2 dell’andata, il ritorno alla New Balance Arena di Bergamo si chiude sull’ 1-1: nel finale dei tempi regolamentari arrivano le reti di Romagnoli e Pasalic. Ai supplementari segna Raspadori, ma il VAR annulla. Dopo tante polemiche, soprattutto per un gol annullato a Ederson, la sfida si decide dal dischetto. Ed ecco che all’improvviso emerge il protagonista inatteso, l’eroe di serata: Edoardo Motta. Il giovane portiere biancoceleste, 21 anni, si prende la scena con una prestazione straordinaria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Motta in lacrime: “Non mi era mai capitato”. L’impresa del portiere 21enne che porta la Lazio in finale di Coppa Italia Lazio, l'arrivo del nuovo portiere Edoardo Motta a Villa Mafalda Notizie correlate Edoardo Motta si blocca in diretta: “Scusate, non mi è mai capitato”. È portiere della Lazio per casoEdoardo Motta ha parato 4 rigori all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale. Motta Lazio, notte indimenticabile per il giovane portiere biancoceleste: «Scusate sono emozionato…non mi è mai capitato»Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa Italia: Motta, il para rigori scoppia in lacrime di... gioia: Scusate, ma non sono abituato... Video; Motta, il pararigori della Lazio costato 1 milione: Queste lacrime le dedico a tutti; Lazio in finale di Coppa Italia, Motta in lacrime: A chi la dedico! E tengo nascosti i segreti; Lazio, Motta in lacrime: Rigori parati? Segreti che non posso svelare...Dedico questa serata a tutti. Edoardo Motta si blocca in diretta dopo i 4 rigori parati: Scusate. È portiere della Lazio per casoEdoardo Motta ha parato 4 rigori all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale ... fanpage.it Lazio, Motta in lacrime: «Rigori parati? Segreti che non posso svelare...Dedico questa serata a tutti»Le emozioni di Atalanta-Lazio non si sono fermate al triplice fischio. Protagonista assoluto anche nel post partita è Edoardo Motta, il portiere biancoceleste che si è rivelato decisivo nella ... ilmessaggero.it #AtalantaLazio Gli HL https://www.sslazio.it/it/video/highlights/highlights-or-coppa-italia-frecciarossa-atalanta-lazio-2-3-d-c-r Le interviste https://www.sslazio.it/it/video/post-partita/coppa-italia-frecciarossa-or-atalanta-lazio-le-dichiarazioni-pos - facebook.com facebook New Podcast! "Crazy Coppa Italia Semis! Milan-Juve Serie A Preview - Ep. 303" on @spreaker #atalanta #azzurri #calcio #canada #coppaitalia x.com