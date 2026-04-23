Edoardo Motta si blocca in diretta | Scusate non mi è mai capitato È portiere della Lazio per caso

Durante una trasmissione in diretta, Edoardo Motta si è improvvisamente bloccato, scusandosi e affermando che non gli era mai successo prima. È portiere e gioca nella Lazio. Nella semifinale di Coppa Italia, ha parato quattro rigori contro l'Atalanta, contribuendo alla qualificazione della sua squadra alla finale.

Edoardo Motta ha parato 4 rigori all'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale. Il giovane portiere arrivato a gennaio per sostituire Mandas si ritrova titolare per caso dopo l'infortunio di Provedel.🔗 Leggi su Fanpage.it Edoardo Motta alla Lazio, il portiere dell'under 21 che ne pensate #lazio #italia #calciomercato Notizie correlate Motta Lazio, notte indimenticabile per il giovane portiere biancoceleste: «Scusate sono emozionato…non mi è mai capitato»Motta Lazio, che notte per il portiere classe 2005: «Scusate sono emozionato…non mi è mai capitato». Chi è Edoardo Motta, il portiere della Lazio che a 21 anni si ritrova titolare all’improvvisoEdoardo Motta sarà il portiere titolare della Lazio contro il Sassuolo nell'ultima partita di questo turno di campionato di Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Edoardo Motta si blocca in diretta: Scusate, non mi è mai capitato. È portiere della Lazio per caso; Motta para tutto: 4 rigori, Lazio in finale. Inter avvisata; Motta strepitoso: para 4 rigori e manda la Lazio in finale di Coppa Italia contro l’Inter; Coppa Italia, la Lazio raggiunge l’Inter in finale: Motta mostruoso, Atalanta ko ai rigori. Edoardo Motta si blocca in diretta: Scusate, non mi è mai capitato. È portiere della Lazio per casoEdoardo Motta ha parato 4 rigori all’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, trascinando la Lazio in finale. Il giovane portiere arrivato a gennaio per sostituire Mandas si ritrova titolare per ... fanpage.it Edoardo Motta è l'eroe della Lazio: quattro rigori parati contro l'Atalanta. E scoppia in lacrime durante l'intervistaUna serata che resterà per sempre nella memoria del giovane portiere biancoceleste. msn.com L’eroe che non ti aspetti: Edoardo #Motta! Il classe 2005 para 4 rigori all'Atalanta e trascina la #Lazio in finale di #CoppaItalia contro l'Inter (13 maggio). #Motta in lacrime a fine partita: «Scusate sono emozionato, non mi era mai capitato» #In x.com Edoardo Motta si commuove durante l’intervista chiedendo anche scusa per l’emozione EROE #motta - facebook.com facebook