Durante una notte memorabile a Bergamo, la Lazio ha ottenuto la qualificazione in finale di Coppa Italia battendo l’Atalanta ai calci di rigore. Edoardo Motta si è distinto parando quattro tiri dagli undici metri, contribuendo alla vittoria che ha concluso una sfida terminata 1-1 sul campo e 3-3 nel risultato complessivo. La partita si è conclusa con la squadra biancoceleste che si è assicurata il passaggio del turno.

Edoardo Motta si è trasformato nel protagonista assoluto di una notte leggendaria a Bergamo, quando la Lazio ha conquistato il pass per la finale di Coppa Italia battendo l’Atalanta ai rigori dopo un pareggio per 1-1 che ha sancito il 3-3 del totale. Il portiere biancoceleste ha compiuto un’impresa quasi sovrumana parando quattro calci di rigore consecutivi durante la serie decisiva, permettendo alla squadra di Roma di stendere i nerazzurri e prepararsi per lo scontro finale contro l’Inter previsto per il 13 maggio. Il match, disputato in un clima di altissima tensione dopo il 2-2 della sfida andata in campo a Roma il 4 marzo, ha le due formazioni scendere in campo con assenze pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motta impareggiabile: 4 rigori parati e la Lazio vola in finale

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