Da quando ha fatto il suo ingresso nella Lazio a gennaio, il portiere che in passato è stato scartato dalla Juventus ha attirato l’attenzione generale. Con prestazioni notevoli, in particolare nelle parate sui rigori, ha convinto anche il leggendario ex portiere Dino Zoff, che ha definito il suo talento “fuori dal comune”. La sua presenza in campo ha modificato le dinamiche della squadra e ha portato a una crescente attenzione mediatica.

Roma 23 aprile 2026 – Quando a gennaio il giocatore era passato dalla Reggiana alla Lazio, nessuno ci aveva fatto caso, ora invece è impossibile non parlare di lui. Edoardo Motta è, senza se e senza ma, l'eroe della semifinale tra biancocelesti e Atalanta. Il portiere classe 2005 nella sfida di ritorno alla New Balance Arena, prima nega a Scamacca il gol vittoria con un super colpo di reni, in seguito para quattro rigori per portare i biancocelesti in finale. Una performance da libri di storia del club laziale e del calcio italiano, specie per un ragazzo di appena 21 anni, ai suoi primissimi mesi di Serie A. Il profilo di Edoardo Motta. Da...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motta, il portiere para-rigori della Lazio “scartato” dalla Juve, ha stregato Dino Zoff: “E’ fuori dal comune”

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