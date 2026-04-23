La Lazio si è qualificata per la finale di Coppa Italia dopo aver superato l’Atalanta ai rigori. La partita si è conclusa con il punteggio di parità dopo i tempi regolamentari e supplementari, con il portiere della Lazio che ha parato quattro dei cinque tiri degli avversari. Edoardo Motta, 21 anni, è stato protagonista della sfida, contribuendo alla vittoria con diverse parate decisive. La semifinale si è giocata a Bergamo il 22 aprile 2026.

Bergamo, 22 aprile 2026 - Si chiama Edoardo Motta, ha compiuto 21 anni il 13 gennaio scorso ed è l'eroe della semifinale tra Atalanta e Lazio. Il portiere laziale decide la semifinale di ritorno alla New Balance Arena, parando quattro penalty e regalando la finale al popolo capitolino. Ai tempi regolamentari è 1-1, con il vantaggio di Romagnoli, a cui ha risposto Pasalic, poi dal dischetto segna solo Raspadori per la Dea, mentre ai biancocelesti bastano Isaksen e Taylor per poter staccare il pass finale, dove affronteranno l' Inter di Chivu il prossimo 13 maggio. Primo tempo. Per questa sfida importantissima, Palladino sceglie Krstovic come prima punta al posto di Scamacca, mentre conferma quasi in toto le ipotesi della vigilia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio in finale di Coppa Italia: Atalanta battuta ai rigori. Motta eroe, ne para 4 su 5

LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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