Domenica di festa in piazza, dove bambini e genitori hanno potuto lasciar correre l’entusiasmo. Una zona solitamente dedicata al parcheggio si è trasformata in un parco giochi, con giochi, trucca bimbi e la celebre Pompieropoli. Animatori, volontari e istituzioni hanno lavorato insieme per creare un momento di divertimento in totale sicurezza, portando un po’ di allegria in una zona difficile della città.

Portare la vivacità dei bambini, il loro entusiasmo, e la loro voglia di vivere e di giocare in una zona problematica della città e fare tutto questo trasformando una piazza destinata a parcheggio in una sorta di parco giochi dove, insieme a bravi animatori, ci saranno anche importanti realtà istituzionali e del mondo del volontariato per regalare una fantastica giornata in massima sicurezza. Questo desiderio, domenica 15 febbraio, si realizzerà in piazza Celli e nella zona di via Garibaldi retrostante la Basilica di Santa Maria Assunta, nel centro di Montecatini Terme, a partire dal mattino e per tutto il pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giochi, trucca bimbi e Pompieropoli: una domenica per i piccoli

Domenica 15 febbraio il Centro interculturale Movimenti ha organizzato una festa di Carnevale dedicata alla diversità culturale e linguistica.

