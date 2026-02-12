Weekend inizialmente piovoso con nevicate in montagna ma domenica il tempo migliora

Domenica il cielo si apre dopo un weekend di maltempo. Venerdì era iniziato con un po’ di sole, ma già in serata la situazione è peggiorata, soprattutto nel Veneto, dove si sono manifestate nevicate in montagna. La perturbazione collegata al ciclone di San Valentino ha portato pioggia e freddo, ma nel corso della giornata di oggi le previsioni indicano un miglioramento. Molti sperano che la prossima settimana inizi con condizioni più stabili.

Sono gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com «Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno rapidamente peggiorando sul Veneto per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia. Le prime piogge raggiungeranno nella notte tra venerdì e sabato le zone occidentali della nostra regione e sabato si estenderanno a tutti i restanti settori, risultando più frequenti sulle aree di pianura. Nevicherà sulle Alpi oltre i 10001200 metri, anche se in misura contenuta». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.

