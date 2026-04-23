MotoGP rivolta nella Safety Commission | Bastianini dice basta
Enea Bastianini ha deciso di non partecipare più alle riunioni della Safety Commission dopo l'incidente avvenuto a Balaton Park. La decisione arriva in seguito agli eventi che si sono verificati in quella gara, portando il pilota ad adottare una posizione di dissenso rispetto alle procedure di sicurezza attuali. La sua scelta si inserisce nel contesto di una rivolta più ampia tra alcuni piloti riguardo alla gestione della sicurezza nei circuiti di gara.
? Cosa sapere Enea Bastianini boicotta le riunioni della Safety Commission dopo l'incidente a Balaton Park.. Il pilota chiede un'associazione indipendente per superare la mancanza di coesione tra i corridori.. Bastianini boicotta le riunioni sulla sicurezza dopo l’incidente a Balaton Park, mentre Quartararo evidenzia la mancanza di coesione tra i piloti della MotoGP. La tensione nel paddock si è spostata dai circuiti alle sale riunioni, dove il dialogo sembra aver ceduto il passo alla frustrazione. Enea Bastianini ha comunicato la sua decisione di non partecipare più alle sessioni della Safety Commission, lamentando una totale assenza di progressi concreti su temi vitali per l’incolumità dei corridori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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