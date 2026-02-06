Bastianini | Telaio KTM 2026 divide i piloti della MotoGP

Durante i test collettivi in Malesia, Enea Bastianini ha portato avanti il suo lavoro sulla KTM RC16 della squadra Red Bull KTM Tech3. Il pilota italiano ha mostrato segnali di miglioramento, ma anche alcune divergenze di opinioni tra i piloti sulla nuova telaio KTM 2026. La questione divide chi pensa che il nuovo modello possa portare un passo avanti e chi invece preferisce mantenere le caratteristiche del passato. La discussione tra i piloti si fa sentire, mentre le prove proseguono in vista della stagione futura.

Nel contesto dei test collettivi della MotoGP in malaysia, ene bastianini ha mostrato progressi concreti sulla RC16 della squadra Red Bull KTM Tech3, adottando un metodo di lavoro mirato a migliorare l’ergonomia, affinare il set-up e confrontare le prestazioni aerodinamiche. un approccio strutturato che ha consentito una crescita costante da sessione a sessione e che ha portato a segnali incoraggianti in vista dell’avvio della stagione. La prima giornata è stata dedicata a ottimizzare l’ergonomia della KTM RC16, con interventi mirati per rendere la guida più naturale eAccumulator data l’ergonomia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Valentino Rossi torna in pista con Yamaha, mentre le squadre sono tutte concentrate su Pedro Acosta, uno dei talenti più promettenti della MotoGp.

MotoGP | Bastianini: Ci sono pareri contrastanti sul telaio KTM 2026Il pilota riminese è soddisfatto del passo avanti compiuto in sella alla sua KTM nei test di Sepang, visto che è riuscito a togliere un secondo al tempo che aveva fatto segnare in qualifica nel 2025. msn.com

MotoGP, Bastianini: Telaio 2026? Pareri contrastanti, sarà importante provarlo a BuriramMotoGP: Io e Binder non l’abbiamo ancora usato, ma c’è a chi è piaciuto molto e a chi per niente. Sono soddisfatto dei test: guido più a mio agio e ho abbassato di 1 il tempo che avevo fatto qui in ... gpone.com

#MotoGP #SepangTest Oltre ad un nuovo telaio, forcellone e aerodinamica (con affinamenti sul cupolino per il solo Pedro Acosta), KTM a Sepang è scesa in pista con 3 differenti codoni. Nello specifico, 2 diversi con le pinne "a stegosauro" (nelle prime 2 foto c x.com

PEDRO ACOSTA a Sepang torna ai box dopo una giornata positiva Acosta ha chiuso la prima giornata a Sepang solo 15° in 1:58.313. Ma è contento. “Credo che KTM abbia trovato la strada giusta per il telaio. Spero di trovare più sterzata lavorando sull’aer facebook