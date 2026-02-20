Bastianini | Phillip Island è insostituibile per la MotoGP

Bastianini ha annunciato che dal 2027 la MotoGP abbandonerà Phillip Island, sostituita dal nuovo Street Circuit. La decisione è stata presa per motivi di logistica e sicurezza, poiché il tracciato cittadino permette una gestione più efficace degli eventi e delle emergenze. La gara a Phillip Island, considerata un'icona del motociclismo, si svolgerà quindi in modo diverso, con una pista urbana che richiede nuove strategie da parte dei piloti. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra appassionati e addetti ai lavori.

Una trasformazione significativa attraversa la MotoGP: dal 2027 la gara australiana non sarà più ospitata a Phillip Island, ma approderà sul Street Circuit di Adelaide. L’addio al tracciato costiero chiude una lunga stagione, con riflessi operativi e sportivi che interessano team, piloti e logistica. In questo contesto, il dibattito tra innovazione e tradizione accompagna le tappe di preparazione, mentre si delineano le prospettive per una disciplina in continua evoluzione. La decisione ufficiale attribuisce a partire dal 2027 la gara australiana al circuito cittadino di Adelaide, lasciando alle spalle il tracciato marino di Phillip Island.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Bastianini: "Phillip Island è insostituibile per la MotoGP Leggi anche: Stoner critica la rimozione di Phillip Island calendario MotoGP Leggi anche: Phillip Island saluta il MotoGP nel 2026: giovedì la presentazione del circuito Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bastianini: Partiti col piede giusto, il 2026 sarà diverso; SBK, TGPOne Phillip Island: Bulega e Ducati brillano, BMW e Petrucci nelle tenebre. MotoGP | Bastianini: Lasciare Phillip Island è una perdita enormeEnea Bastianini si è schierato tra coloro che ritengono che la MotoGP non dovrebbe smettere di visitare l'emblematico circuito australiano, che quest'anno dirà addio al campionato mondiale. msn.com Phillip Island 2026: Bulega domina le prime due sessioni di prove libereIl pilota del team Aruba.it continua a impressionare sul circuito australiano, con il miglior tempo siglato sia nella FP1 che nella FP2 ... formulapassion.it Bulega imprendibile a Phillip Island, ma resta prudente: "Non è mai facile" #worldsbk #superbike #australianworldsbk #nicolobulega #ducati #corsedimoto x.com WORLDSBK - BULEGA FA IL VUOTO: LEADER DELLA COMBINATA A PHILLIP ISLAND, MEZZO SECONDO RIFILATO AI GEMELLI LOWES. 8º LECUONA, 12º PETRUCCI, 15º LOCATELLI #MemasGP #WorldSBK #AustralianWorldSBK - facebook.com facebook