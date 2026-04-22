Dani Pedrosa illustra come KTM punta sulle qualità di Pedro Acosta nel MotoGP

Dani Pedrosa ha commentato il progetto di KTM nel MotoGP, sottolineando come la casa motociclistica abbia deciso di investire sulle capacità di Pedro Acosta. Pedrosa ha spiegato che KTM si affida alle competenze del giovane pilota, ritenendolo un elemento chiave per il futuro della squadra. La casa austriaca ha confermato questa strategia attraverso le scelte fatte negli ultimi mesi, puntando su Acosta come uno dei talenti emergenti del campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dani Pedrosa ha espresso il suo supporto per la decisione di KTM di sviluppare una MotoGP che sia più adatta a Pedro Acosta. Secondo Pedrosa, è sensato costruire intorno al loro pilota di punta, considerando le sue straordinarie prestazioni. Acosta non solo ha mantenuto il suo slancio dall’anno scorso, ma ha anche raggiunto un livello superiore. Anche se la moto KTM non è ancora all’altezza delle migliori squadre, Acosta si trova già al terzo posto nella classifica piloti. In confronto, Enea Bastianini, l’altro pilota KTM, occupa la dodicesima posizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Dani Pedrosa illustra come KTM punta sulle qualità di Pedro Acosta nel MotoGP. Notizie correlate Dani Pedrosa avverte Marc Marquez: attenzione al talento di Pedro Acosta nel MotoGP.Dani Pedrosa avverte Marc Marquez: attenzione al talento di Pedro Acosta nel MotoGP. Leggi anche: Dani Pedrosa sulla Ducati: indizi su una possibile partenza di Pedro Acosta da KTM.