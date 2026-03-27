MotoGP oggi GP USA 2026 | orari prove libere tv programma streaming

Venerdì 27 marzo si svolgeranno le prime sessioni di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento stagionale del Campionato del Mondo di MotoGP 2026. La giornata prevede diverse sessioni che si terranno durante il pomeriggio, con la copertura trasmessa su canali televisivi e piattaforme di streaming dedicate. L’evento si svolge in un circuito situato negli Stati Uniti.

Venerdì 27 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP degli USA, terzo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Austin, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista in Texas. Un circuito molto particolare, tecnico e con tanti punti di frenata violenti, tra diversi saliscendi. Non sarà affatto semplice trovare la quadra nell’assetto, dovendo avere un grande confidenza in fase di staccata e di inserimento in curva. Fari puntati su Marco Bezzecchi che, con l’ Aprilia, ha impressionato per come abbia iniziato la sua stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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